Monterosso (La Spezia) – Sarà l’autopsia a chiarire con certezza le cause del decesso del turista milanese di 63 anni trovato morto in mare, ieri mattina, nel tratto di mare davanti al “Gigante”.

Il cadavere è stato avvistato da una imbarcazione che ha subito chiamato i soccorsi ma per l’uomo non c’era più nulla da fare.

Recuperato il corpo sono iniziate le indagini e ben presto si è scoperto che la persona era in vacanza nella località balneare e che aveva l’abitudine di fare un bagno molto presto la mattina.

Forse il turista è stato vittima di un malore e a quell’ora nessuno si è accorto che era in difficoltà.