Bordighera (Imperia) – Fiamme in una palazzina di 5 piani nel centro, questa mattina, tra via Acapulco e via Vittorio Emanuele II. Intorno alle 9 è scattato l’allarme con fiamme che hanno interessato diversi piani del palazzo, danneggiando alcuni negozi e suppellettili sui terrazzi.

Sul posto sono accorsi i mezzi di soccorso e anti incendio mentre il palazzo venova evacuato ed una donna anziana e con difficoltà motorie è stata trasportata a braccia dagli agenti della polizia locale intervenuta sul posto.

I pompieri hanno velocemente spento le fiamme e soccorso una donna, titolare di un ristorante etnico che ha riportato ustioni anche gravi sul viso e sulle braccia, probabilmente nell’intento di spegnere le fiamme che potrebbero aver avuto origine in un condizionatore.

La donna è stata soccorsa dal 118 e trasferita in elicottero al reparto grandi ustionati dellì’ospedale Villa Scassi di Genova Sampierdarena.

In corso tutte le verifiche per accertare l’entità dei danni e le cause del rogo.