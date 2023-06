Genova – Un’altra notte di scorribande per i cinghiali che popolano ormai in gran numero la città. Complice forse il caldo che spinge ad uscire di più la sera, le segnalazioni si sono moltiplicate e la polizia locale è stata impegnata a controllare gli animali e a garantire la sicurezza dei cittadini.

Famigliola di cinghiali segnalata a spasso per via Linneo al quariere Cige e primo allarme notturno con messaggio di informazione per automobilisti e motociclisti e prima pattuglia inviata sul posto.

Qualche tempo dopo un altro gruppo di cinghiali è stato segnalato a spasso in via Adamoli, in ValBisagno, all’altezza di via Pedullà.

Qualche ora dopo nuova segnalazione in via all’Opera Pia ad Albaro ed anche in questo caso i cinghiali erano a spasso per strada alla ricerca di cassonetti da razziare o del solito sacchetto della spazzatura abbandonato fuori dai cassonetti della spazzatura.

Cinghiali avvistati anche in via Torti con pericolosi attraversamenti stradali e questa vola senza segnalazioni con i messaggi di allerta della polizia locale.