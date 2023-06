Il campo di alta pressione presente sul Mediterraneo assicura qualche giorno di bel tempo stabile con un sensibile aumento delle temperature.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Sabato 24 giugno 2023

Tempo soleggiato ovunque. Da segnalare solo qualche nube a levante e sull’Imperiese nel pomeriggio senza conseguenze, sereno in serata.

Venti moderati o forti da nord-nord-est al mattino come da avviso. Progressivo indebolimento nell’arco della giornata fino a deboli variabili in serata.

Mare stirato sotto costa, mosso al largo.

Temperature in lieve calo le minime nelle zone interne, massime in aumento lungo le coste con caldo secco.

Costa: min +22/24°C, max: +30/33° C

Interno: min: +10/16°C , max: +25/28°C