Il campo di alta pressione presente sul Mediterraneo protegge il nord Italia e la Liguria dalle perturbazioni e garantisce tempo stabile e bello per i prossimi giorni. Passaggi nuvolosi senza conseguenze sono ancora possibili nel pomeriggio.

Aumenta anche l’umidità e la temperatura percepita.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Domenica 25 giugno 2023

Condizioni generali di tempo stabile e soleggiato.

Qualche nube sui rilievi nel pomeriggio, in attenuazione in serata.

Venti deboli meridionali sul settore centro-occidentale, moderati da ovest sull’estremo levante nel pomeriggio.

Mare quasi calmo o poco mosso.

Temperature in lieve calo le massime sotto costa. Minime stazionarie.