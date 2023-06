Genova – Stavano rientrando da un’escursione a Punta Manara quando una donna di 36 anni si è improvvisamente accasciata a terra, priva di sensi, allarmando il compagno che passeggiava con lei.

Subito è partita una chiamata al 118 che ha inviato i soccorsi ed in breve, sul sentiero sono arrivati gli uomini del soccorso alpino, i vigili del fuoco e il personale del 118.

La donna è stata rianimata e stabilizzata e poi messa sulla speciale barella che consente il trasporto su terreni accidentati e trasferita in ambulanza in ospedale per le visite del caso.

Le sue condizioni non sarebbero gravi ma i medici la tengono sotto controllo per capire l’origine dello svenimento.