Genova – Brutta avventura fortunatamente a lieto fine per Fiore, un gatto casalingo in cerca di avventure spericolate.

Il felino si è sporto troppo dalla sua finestra al settimo piano di salita San Rocco, nel quartiere di San Teodoroa ed è caduto.

La sua corsa si è arrestata in prima battuta sul marcapiano del secondo, per poi svicolare all’interno di una finestra.

I Vigili del fuoco, con l’ausilio della piattaforma aerea, si sono avvicinati al gatto e, grazie ad una passerella improvvisata, hanno creato un ponte verso i padroni.

Il micio, vedendo i pompieri avvicinarsi, ha così deciso da solo di raggiungere i proprietari e farsi riportare a casa.