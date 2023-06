Genova – Ha riaperto all’utenza, questo pomeriggio, il parcheggio di via Don Acciai, dopo i lavori di restyling durati, anche per la ricostruzione del ponte sovrastante, diversi anni.

Una superficie utile complessiva di circa 1.700 mq con 59 posti auto e 3 posti camper nella porzione esterna.

L’intervento ha comportato l’esecuzione di operazioni straordinarie che hanno portato alla realizzazione del muro di contenimento (con blocchi di calcestruzzo per aumentare la superficie utile), la regimentazione delle acque piovane del piazzale, l’asfaltatura, la realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione e la bonifica degli spazi verdi circostanti.

«Oggi apre un parcheggio molto atteso dal quartiere, un progetto nato proprio dal confronto con i cittadini e con il mondo associativo della zona – commenta il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Pietro Piciocchi – Un nuovo tassello che andiamo a collocare in quest’area: settimana scorsa abbiamo inaugurato il nuovo campo da hokey, a breve inizieranno i lavori ex Sati, stiamo progettando l’allargamento della strada ed è in corso il grande sviluppo della Gavoglio».

«Il parcheggio è un’altra promessa che abbiamo mantenuto con i cittadini di un quartiere che finalmente avrà anche una nuova area per la sosta, nell’ottica di un sempre più efficace riordino della zona dal punto di vista della mobilità e quindi della vivibilità» dice il presidente del Municipio I Centro Est Andrea Carratù.

Oggi finalmente vengono restituiti una sessantina di posti auto al quartiere, che torna ad usufruire di uno spazio ben riqualificato

A supporto della fruibilità degli spazi, anche l’installazione di un portale dissuasore apribile per veicoli oltre 2 metri, la tracciatura di un’efficace segnaletica di orientamento e una perimetrazione dell’area con barriere stradali tipo New Jersey.