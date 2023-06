Genova – Si trova ricoverato in gravi condizioni all’ospedale San Martino il ragazzo di circa 20 anni che ieri sera è stato ripescato tra i flutti dopo un tuffo notturno nelle acque di Boccadasse.

Intorno alle 22,30 è scattato l’allarme quando alcune persone presenti sulla spiaggia hanno visto il ragazzo sparire tra le onde ed hanno dato l’allarme.

Il giovane è stato ripescato e portato a riva e qui intubato dal personale del 118 intervenuto sul posto e che lo ha rianimato.

L’ambulanza è partita a tutta velocità e sirene spiegate per portare il ragazzo in ospedale il più velocemente possibile.

Indagini in corso per ricostruire quanto avvenuto e se il ragazzo fosse nelle condizioni di tuffarsi o meno.