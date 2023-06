Tiglieto (Genova) – Ha perso il controllo della moto che stava guidando ed è finito fuori strada procurandosi gravi ferite. E’ stato soccorso con l’elicottero Drago dei Vigili del fuoco il ragazzo di 18 anni gravemente ferito in un brutto incidente stradale avvenuto nella zona del comune di Tiglieto.

Sul luogo dell’incidente è accorsa l’ambulanza di Urbe ma considerando le condizioni del ragazzo si è deciso l’intervento dell’elicottero Drago 125 in funzione di eliambulanza del 118.

Il giovane è stato immobilizzato nella barella spinale e issato a bordo del velivolo che ha raggiunto l’ospedale in codice rosso, il più grave.

In corso le verifiche per accertare le cause dell’incidente e le eventuali responsabilità di terzi.