Ceranesi (Genova) – Sono proseguite tutta la notte e si rafforzeranno ulteriormente questa mattina le ricerche del pensionato disperso da ieri sera nella zona dei Piani di Praglia.

A far scattare l’allarme, ieri sera, la moglie dell’anziano che non lo ha visto rientrare dalla passeggiata nei boschi ed ha chiamato il 112.

Subito squadre dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Alpino e dei volontari della Protezione Civile hanno ispezionato i sentieri alla ricerca della persona scomparsa.

Le ricerche sono proseguite per tutta la notte ma del pensionato non si è trovata traccia.

Per questa mattina è previsto l’arrivo delle squadre specializzate con l’uso dei cani molecolari e il rafforzamento delle squadre di ricerca a cui si uniranno amici e conoscenti.

La persona avrebbe lasciato detto di voler andare a passeggiare nella zona dei Piani di Praglia.