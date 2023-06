Genova – Ha denunciato di essere stata violentata su una spiaggia genovese durante una serata con amici. Un’esperienza terribile che una giovane di appena 18 anni ha voluto denunciare e raccontare per far identificare ed arrestare i responsabili ma anche per mettere in guardia altre giovani.

Dopo la raffica di violenze registrate nei mesi scorsi, torna l’incubo di uno o più stupratori seriali nel capoluogo ligure.

L’episodio sarebbe avvenuto ieri sera, intorno alle 23,30, su una spiaggia genovese e la ragazza, soccorsa, è stata accompagnata al pronto soccorso dell’ospedale Galliera dove i medici avrebbero confermato la terribile violenza sessuale denunciata.

Sul caso indaga con delicatezza la polizia.