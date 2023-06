Genova – Nuotano a pochi metri dalla riva e di notte scendono a terra per riposare. Due magnifici esemplari di cigno hanno preso a frequentare da qualche settimana il litorale del ponente genovese e dopo essersi trattenuti a Voltri, sulla spiaggia libera, si sono spostati a Pegli ed infine a Multedo.

Si tratta di due esemplari adulti, molto probabilmente una coppia e la loro presenza incuriosisce molto perché si tende a pensare ai cigni come ad animali di lago e comunque amanti delle zone di acqua dolce.

In realtà, come fanno notare alcuni esperti, il legame con l’acqua dolce non è unico e i cigni, essendo anche animali migratori, si trovano spesso ad avere a che fare con il mare e la sua acqua.

Resta da capire cosa ci facciano i due cigni sul litorale genovese visto che ci sono diverse oasi alla foce di diversi torrenti.

Qualcuno sostiene che siano fuggiti dal parco di una villa ed altri che siano solo “di passaggio” sperando che facciano una fine migliore del fenicottero rosa preso a sassate ed ucciso, qualche anno fa, sul litorale di Voltri