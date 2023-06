Genova – Si è presentata nella notte all’ospedale Galliera per farsi medicare ed ha denunciato di essere stata aggredita e violentata da un giovane nella notte scorsa.

Ancora un caso di violenza sessuale nel capoluogo ligure, questa volta nel territorio della Valpolcevera.

La giovane ha raccontato di essere stata aggredita da un conoscente nella zona di Serra Riccò e che la persona l’avrebbe sottoposta a violenza sessuale.

Una volta riuscita a liberarsi, la ragazza è corsa in ospedale per farsi medicare ed ha trovato il coraggio di denunciare il suo aguzzino che è ora ricercato dai carabinieri.