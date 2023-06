Ceranesi (Genova) – Grave incidente lungo la strada che porta al Santuario della Madnna della Guardia, sulle alture della città di Genova. Per cause ancora da accertare, intorno alle 12, un’auto ha perso il controllo in località Gaiazza ed è ucita di strada precipitando per diversi metri in un dirupo per poi ribaltarsi.

Nell’impatto, violento, sono rimaste ferite 3 persone, una delle quali in modo molto grave.

Sul posto sono accorsi i mezzi dei vigili del fuoco e del 118 e le tre persone sono state estratte dalle lamiere e consegnate ai soccorsi del personale medico.

Una delle persone, la più grave. è stata subito trasportata all’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena, in codice rosso, il più grave.

Altre due persone ferite sono state portate in ospedale, sempre al Villa Scassi ma in codice giallo.

In corso gli accertamenti per capire come abbia fatto la vettura a finire fuori strada. Non è escluso che il maltempo abbia giocato un ruolo importante nell’incidente.