Portofino – Anche i ricchi hanno fame e nelle località più chic della riviera del Tigullio arriva un servizio di delivery che consegna anche in barca.

Il servizio di consegne “a domicilio” anche su mega yacht e barche a vela da Vip resterà attivo per tutta l’estate e consentirà anche alle Star che approderanno nei porticciol più esclusivi di gustare piatti prelibati e di lusso ma anche le eccellenze locali.

Con il nuovo servizio di delivery di lusso, infatti, sarà possibile ordinare da una selezione del meglio del mercato e i clienti potranno acquistare prodotti d’eccezione ricevendoli comodamente a casa, in spiaggia, al porto e da oggi anche in barca.

Dall’1 Luglio i servizi di delivery di lusso viaggeranno tra Portofino, Santa Margherita Ligure, Rapallo e Zoagli e consegneranno i prodotti in packaging eleganti.

Per i Vip sarà possibile anche prenotare il servizio “flash” consegna garantita entro un’ora grazie agli scooter elettrici o via mare direttamente in rada o nei porti.

Direttamente dalla barca sarà possibile ordinare dalla Focaccia alla pasticceria viennese, dai gelati alla pasta fresca o le proposte gourmet di locali e ristoranti della zona ma anche bottiglie di champagne o una selezione delle migliori etichette