Genova – Dopo le limitazioni al traffico e della velocità sul ponte di Nervi, in corso Europa, un nuovo allarme si sta diffondendo per le immagini di un alto cavalcavia in apparenti pessime condizioni sullo stesso percorso.

Si tratta del cavalcavia di via antica romana di Quarto che presenta le stesse fessurazioni ed esposizione dei ferri di armatura visibili nel ponte di Nervi.

Anche in questo caso vengono segnalati cedimenti di materiale che cade sulla strada e segni del cemento molto deteriorato lungo un’unica linea di giuntura, probabilmente sottoposta ad infiltrazioni di acqua.

I residenti della zona e chi passa sotto il cavalcavia chiedeno che vengano verificate le condizioni di sicurezza visto che la strada ha gli stessi anni del ponte di Nervi e del cavalcavia sul torrente Sturla recentemente sottoposto a prove di carico e intense verifiche strutturali.