Genova – Scattano provvedimenti di sicurezza “cautelativi” per il viadotto di Nervi che collega corso Europa con via Donato Somma sull’Aurelia. Non sarà possibile superare il limite dei 30 km/h e ci sarà il divieto di passaggio per i camion e Tir superiori a 3,5 tonnellate di peso.

Nonostante le rassicurazioni del Comune, formulate con un post sui social dal vice sindaco Pietro Piciocchi, i tecnici hanno deciso di imporre dei limiti per preservare l’integrita del viadotto e rispondere alle perplessità dei Cittadini che prima hanno pubblicato sui social le foto del viadotto corroso dalle ruggine e con segni evidenti di cedimento del materiale di costruzione e poi, quando il vice sindaco ha inveito contro chi diffondeva allarmismo, ha diffuso le foto che mostrano una grossa fessurazione del cemento sulla “spalla” del ponte. Una evidente lesione da approfondire.

Le scelte di limitare la velocità e il peso sulla struttura sono al momento delle misure di precauzione ma presto l’intera struttura verrà verificata con strumentazioni e tecnici e molto probabilmente soggetta ad una “prova di carico” come per il viadotto sul torrente Sturla, in corso Europa, per accertare e documentare stabilità e sicurezza del ponte.