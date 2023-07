Genova – Ancora controlli dei carabinieri contro la guida in stato di ebbrezza. Nel corso dei posti di controllo alla circolazione stradale, effettuati lungo le vie cittadine, sono state denunciate tre persone di età compresa tra i 30 ed i 40 anni per guida in stato di ebbrezza. Il tasso alcolemico evidenziato dai controlli era talmente alto che i militari sono stati costretti a ritirare la patente.