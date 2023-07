Imperia – Un camion ha improvvisamente preso fuoco sull’autostrada A10 Genova – Ventimiglia poco dopo il casello di Imperia Est, in direzione della Francia.

Il denso fumo e le fiamme molto alte hanno fatto scattare la chiusura del tratto autostradale all’altezza del km 104 con pesanti ripercussioni sul traffico.

L’incendio è scoppiato poco dopo le 5 di questa mattina e il camionista ha fatto appena a tempo ad accostare prima che il mezzo venisse avvolto dalle fiamme.

Il carico di pneumatici ha sviluppato fiamme altissime ed una densa nume nera che sta preoccupando la popolazione residente per via del forte odore e del possibile inquinamento da sostanze tossiche

(foto di Archivio)