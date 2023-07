Genova – E’ salita alla stazione di Principe sul Frecciabianca partito da Roma e diretto a Torino ma dopo poco più di mezz’ora ha capito che il bambino che portava nel grembo aveva deciso di nascere con un bel pò di anticipo. Fermata straordinaria ad Arquata Scrivia per il treno veloce diretto a Torino e parto a bordo per una giovane donna incinta che di certo non pensava di mettere al mondo il proprio figlio sdraiata sui sedili di un convoglio ferroviario.

La donna si è resa conto che il parto era imminente ed ha chiesto aiuto ai passeggeri ed al personale del treno che rapidamente hanno chiesto l’intervento del 118 e nel frattempo hanno tranquillizzato la donna e preparato un luogo appartato per poter procedere con un parto di emergenza.

Il treno si è fermato ad Arquata su un binario non utilizzato e così i medici sono potuti salire a bordo e aiutare la donna a partorire.

Neo mamma e piccolo stanno bene e sono stati trasferiti all’ospedale San Giacomo di Novi Ligure perchè l’ospedale di Arquata è chiuso da tempo.