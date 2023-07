Imperia – Un progetto per salvare i nidi di tartaruga che sceglieranno le coste della Liguria per nidificare e per insegnare ai bagnanti come riconoscere il passaggio degli animali e quali comportamenti adottare per non rovinare lo straordinario evento. È partito ufficialmente il progetto “Tartarughe marine… sulla spiaggia”, un’iniziativa finalizzata alla sensibilizzazione e alla protezione delle tartarughe marine lungo le coste della Provincia di Imperia.

Il progetto è coordinato dall’Associazione Delfini del Ponente APS in collaborazione con il GLIT (Gruppo Ligure Tartarughe Marine), costituito nel 2021 da Acquario di Genova, Arpal, Università di Genova e Istituto Zooprofilattico Sperimentale Piemonte Liguria e Valle d’Aosta per la gestione dei nidi di Caretta caretta sulle coste liguri.

L’iniziativa “Tartarughe marine…sulla spiaggia” mira a promuovere la consapevolezza sulle tartarughe marine e ad adottare azioni concrete per proteggere i loro nidi lungo le spiagge. Ad esempio, attraverso la creazione di cartellonistica informativa che verrà appesa lungo il litorale e una formazione specifica per il personale degli stabilimenti balneari per riconoscere i segnali della presenza di tartarughe marine e contribuire alla protezione dei nidi, grazie alla collaborazione con FIBA – Confesercenti (Federazione Italiana Imprese Balneari).

Gli stabilimenti che aderiranno al progetto, ad oggi più di 20 nell’imperiese, potranno ricevere un certificato di spiaggia “Amica delle Tartarughe”, come riconoscimento per le loro iniziative a favore della conservazione di questa specie.

Il progetto rappresenta un’iniziativa pilota che si svilupperà nella provincia di Imperia quest’anno, ma l’obiettivo è estenderlo a tutta la regione nelle prossime stagioni estive