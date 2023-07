Genova – A partire da sabato 8 luglio e fino al prossimo 10 settembre inizieranno dei lavori sulla linea sotterranea della stazione di Principe. Queste operazioni, necessarie per il potenziamento infrastrutturale relativo ai lavori per il terzo valico/nodo di Genova, impediranno quindi il passaggio dei convogli lungo le linee sotterranee.

I treni non passeranno né sosteranno dalla stazione di Via di Francia e, in alcuni casi, i collegamenti potrebbero iniziare o terminare dalle stazioni di Genova Sampierdarena o dalla stessa Genova Piazza Principe.

La chiusura della linea sotterranea si va ad aggiungere a quella della metropolitana, iniziata lo scorso 3 di luglio e che proseguirà anch’essa per circa due mesi. In quest’ultimo caso, sono a disposizione le navette sostitutive.