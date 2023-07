Sestri Levante – Sarà l’autopsia a chiarire le cause del decesso di Giuseppe Pacifico, il ragazzo di 28 anni trovato morto nel suo appartamento di via Antica Romana di Sestri.

A fare la macabra scoperta i Vigili del Fuoco allertati dai familiari del ragazzo che non riuscivano mettersi in contatto con lui e hanno dato l’allarme.

I pompieri sono entrati nell’appartamento e hanno trovato il corpo senza vita del ragazzo, morto probabilmente da alcuni giorni.

Il cadavere è stato trasferito all’obitorio dell’ospedale San Martino dove verrà eseguita l’autopsia richiesta dal magistrato che segue il caso.

Giuseppe Pacifico, originario di Palermo, si era trasferito in Liguria da diverso tempo e aveva contatti stabili con un ramo della famiglia che vive da tempo nel Tigullio.

Nell’abitazione tutto sembrava in ordine e la porta di casa è stata trovata chiusa dall’interno. Il giovane potrebbe essere stato vittima di un malore.

Sul caso indagano i carabinieri di Sestri Levante.