Genova – Sono rimasti bloccati nel traffico a Nervi, per l’emergenza dell’autostrada bloccata, e sentivano che i loro cavalli si stavano innervosendo e soffrivano per la lunga permanenza dei box e così hanno pensato di liberarli nelle aiuole di piazza Duca degli Abruzzi. Curioso “fuori programma” ieri sera, nel quartiere di Nervi dove una decina di cavalli ha trasformato le aiuole del parco pubblico in una sorta di ranch del Far West tra la gioia dei bambini e lo sguardo attento e un pò perplesso della polizia locale.

Il proprietario dei cavalli era bloccato in coda da ore e ha chiesto di poter permettere ai cavalli di sgranchirsi un pò le gambe e di prendere un pò d’aria prima di poter riprendere il cammino.

Una sensibilità che va riconosciuta e gli animali hanno potuto rifocillarsi e muoversi un pò prima di riprendere il lungo viaggio.

Sui social la scena non è passata inosservata e sono molti ad essere scesi in strada per fotografare il curioso episodio.

I più ironici hanno aggiunto che, in fondo, è stato uno scambio di favori visto che i cavalli hanno brucato l’erba riducendone l’altezza e hanno “concimato” per bene le aiule.