Genova – Allerta gialla per caldo ed afa almeno sino a mercoledì sulla Liguria e a Genova la Protezione Civile mantiene il livello 1 (giallo) per l’emergenza caldo.

La bolla di alta pressione resta stabile sul Mediterraneo respingendo le perturbazioni che provano a portare fresco e precipitazioni sul nord Italia e sulla Liguria.

Restano in vigore i consigli per anziani, bambini e persone indebolite da malattie o particolari condizioni di salute.

•Non uscire nelle ore più calde

•Consumare pasti leggeri

•Bere molta acqua

•Fare attenzione alla conservazione di cibo e farmaci