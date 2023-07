Genova – Ancora un fermo e ancora disagi per gli utenti della Funicolare Zecca-Righi che si ferma a partire dalle 13:20 di oggi e fino alle 17 per manutenzione.

Durante il fermo sarà possibile utilizzare il servizio bus sostitutivo ma gli utenti lamentano ritardi e un tragitto molto più complesso e lungo.

La funicolare è spesso ferma, nelle ultime settimane, e sempre per motivi tecnici e manutenzione.