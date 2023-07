Regione Liguria ha destinato 210mila euro a favore delle scuole paritarie dell’infanzia per l’anno scolastico 2023/2024. Con decreto dirigenziale, firmato il 7 luglio, i fondi saranno distribuiti ai vari istituti che hanno presentato domanda.

“Con questo atto diamo una risposta importante al mondo delle scuole paritarie – commenta l’assessore alla Scuola di Regione Liguria Simona Ferro – Ho lavorato con grande concretezza per arrivare a questo risultato che attenziona le scuole in sé, ma anche, e ci tengo a sottolinearlo, i progetti d’inserimento dei disabili, minori stranieri, disagiati sociali e gli istituti con particolari emergenze strutturali. Si tratta di un’ulteriore risposta sul campo che il mio assessorato e Regione Liguria hanno voluto dare, investendo risorse che arrivano direttamente dal bilancio dell’ente. L’obiettivo è aumentarle ulteriormente nei prossimi anni”.

Nel dettaglio, ogni sezione delle scuole convenzionate avrà 380,72 euro ai quali si aggiungeranno 240,96 euro in caso di ubicazione in territorio montano per un totale di 96mila 550 euro. Alle scuole non convenzionate andranno invece 36mila 208 euro suddivisi in 447 euro per ogni sezione.

In aggiunta a queste somme le scuole dell’infanzia convenzionate si vedranno riconoscere ulteriori 36mila 208 euro per progetti finalizzati all’inserimento di disabili, minori stranieri e lotta al disagio sociale. Infine, 38mila 619 euro andranno alle scuole dell’infanzia convenzionate e/o alle scuole paritarie per l’infanzia non convenzionate per particolari situazioni di emergenza strutturale.