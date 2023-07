Il passaggio di una veloce perturbazione accompagnata da temporali anche piuttosto forti in alcune zone non calma l’ondata di gran caldo che interessa gran parte d’Italia e la Liguria.

Per i prossimi giorni sono previsti ancora caldo e afa per la Liguria.

Il sistema nazionale di previsione per le ondate di calore ha emesso per Genova il Livello 1 di pre-allerta (bollino giallo) anche per la giornata di domani, venerdì 14 luglio

Confermato per la giornata di oggi, giovedì 13 luglio, il bollino giallo