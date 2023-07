Genova – Sono in corso le indagini per identificare le due persone armate di coltello che nella prima serata di ieri, intorno alle ore 20, hanno effettuato una rapina alla Basko di via Antiochia, nel quartiere della Foce.

Secondo quanto raccolto dalle prime testimonianze, si tratterebbe di un uomo e di una donna incinta, che avrebbe fatto da palo. L’uomo avrebbe puntato un coltello alla gola del cassiere, il quale non avrebbe potuto far altro che consegnargli i soldi all’interno della cassa.

Sul posto sono intervenute alcune volanti dei carabinieri, che hanno dato il via alle indagini per individuare i responsabili.