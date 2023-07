Genova – Potrebbe arrivare domani il dissequestro della galleria del monte Giugo, sull’autostrada A12 Genova – Ventimiglia, dove qualche giorno fa ha preso fuoco un pullman turistico causando l’intossicazione di 37 persone e la chiusura del tratto tra Recco e Genova in entrambe le direzioni.

La Procura aveva ordinato delle perizie per accertare la sicurezza della galleria e per verifiche legate alle indagini su quanto avvenuto. Accertamenti che hanno tempi disciplinati dalle normative e che non possono essere “compressi” per le scelte di elementi esterni alla Magistratura, così come prevede l’ordinamento dello Stato e l’equilibrio dei Poteri dettato dalla Costituzione italiana.

Le perizie potrebbero essere già state ultimate e si attende ora il via libero del Magistrato che segue il caso all’avvio dei lavori per ripristinare almeno tre delle 4 corsie dell’autostrada.

Una corsa contro il tempo per arrivare al fine settimana quando è previsto il passaggio di un flusso molto intenso di auto per le gite fuori porta e per le partenze per le vacanze lungo una delle autostrade più trafficate della Liguria.

Tecnici ed operai di Autostrade del l’Italia, concluse le verifiche ordinate dalla Procura, potranno lavorare 24 ore su 24 per riaprire le corsie (almeno 3 su 4) entro sabato mattina.

Diversamente potrebbero verificarsi pesanti disagi sul tratto autostradale e la Protezione Civile regionale ha elaborato un piano di emergenza per far fronte ad un eventuale formazione di lunghe code e blocchi sulla A12 ma anche, come avvenuto il giorno dell’incendio, sulla rete stradale alternativa, Aurelia in primis.

“Un sentito ringraziamento alla magistratura per aver svolto gli accertamenti in tempi celeri. I tecnici di Autostrade sono già al lavoro per consentire di ripristinare, entro la giornata di domani, due corsie verso Livorno e una verso Genova. Speriamo che entro domenica possa riaprire anche la quarta corsia”. Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e l’assessore alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone in merito ai lavori nella galleria Monte Giugo sull’autostrada A12, tra Recco e Genova Nervi, dove sono terminati gli accertamenti disposti dalla Procura che ne aveva disposto il sequestro a seguito dell’incendio di un pullman avvenuto domenica sera.

Subito dopo il via libera ai lavori, Aspi si è attivata per eseguire gli interventi necessari a riaprire una corsia all’interno della galleria nel minor tempo possibile. Le lavorazioni richiedono tra le 16 e le 18 ore. L’azienda ha messo in campo il massimo delle forze, con cinquanta persone tra tecnici e operai, 10 piattaforme elevatrici, 4 carrelloni, 3 mezzi per il lavaggio della volta e 10 furgoni. I lavori proseguiranno senza sosta anche durante la notte.