Chiavari – Ancora ricerche senza esito per Paola Ferrari, la donna di 58 anni residente a Como scomparsa mentre si trovava in vacanza a Chiavari, lo scorso 5 luglio. Le foto della donna sono sui social da settimane e in volantini appesi nei negozi della città della riviera ligure ma della donna non c’è traccia.

Paola Ferrari soffrirebbe di episodi di amnesia e perdita della memoria e si è allontanata ormai da giorni senza più dare sue notizie.

Qualche giorno fa si era parlato di una segnalazione giunta dalla zona della stazione ma poi nessuna altra notizia.

Chi la dovesse incontrare può chiamare il 112 restando in contatto visivo con la persona, per poter fornire informazioni sui suoi spostamenti o chiamare il fratello al 329 1892635 o, ancora, contattare l’associazione Penelope al 380 7814931