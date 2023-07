Genova – Un’indagine sul pullman che ha preso fuoco domenica 9 luglio nella galleria di monte Giugo, sull’autostrada A12 Genova _ Livorno e una verifica su altri episodio del genere avvenuti in tutta Italia e che riguardino altri veicoli dello stesso tipo ed in particolare della stessa marca e modello. Ci sarebbe una inchiesta nell’inchiesta per i fatti avvenuti sull’autostrada A12 chiusa a lungo per i danni causati dall’incendio e per la necessità di indagare e poi di ristrutturare la galleria ed il tratto autostradale.

Ad ingare sempre la Procura di Genova che intende far chiarezza su quanto avvenuto ma anche accertare come mai un pullman relativamente recente e con tutti i controlli di legge effettuati abbia potuto prendere fuoco così facilmente trasformandosi in una potenziale trappola mortale per i sui passeggeri.

Nel rogo di domenica 9 luglio non si sono registrate vittime e una trentina di persone sono state ricoverate in ospedale principalmente per gli effetti dell’intossicazione da fumo ma è stato il sangue freddo del conducente a salvare la situazione e compagnia assicuratrice, Autostrade e Procura sono unite nel voler chiarire ogni aspetto di quanto avvenuto.

I costi per i risarcimenti rischiano di essere astronomici e i rischi corsi dai passeggeri giustificano l’attenzione dedicata alla vicenda.