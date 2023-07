Genova – Una lite e poi la bottigliata sulla testa che lo ha ferito e tramortito. Un ragazzo di 18 anni è rimasto ferito, in serata, durante una lite scoppiata per futili motivi.

I due contendenti si sono affrontati ma l’aggressore ha afferrato una bottiglia in vetro e ha colpito con violenza il rivale, provocandone lo svenimento e una ferita sulla fronte.

Alla vista del sangue alcuni passanti hanno chiamato le forze dell’ordine e l’ambulanza del 118 che ha trasferito d’urgenza il ragazzo in ospedale.

Le forze dell’ordina hanno dato la caccia al feritore e hanno bloccato la strada in entrambe le direzioni.