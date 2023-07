Imperia – Indagini in corso per l’incendio che ieri sera ha semi distrutto il tetto di un edificio che ospita alcuni migranti nell’edificio noto come “il castello delle suore”.

Alcuni passanti hanno notato il denso fumo nero che si alzava dai locali ed ha chiamato i vigili del fuoco che si sono precipitati nella strada vicinale Costa Murata, traversa di via Acquarone.

Purtroppo il rapido intervento non ha salvato il tetto dell’edificio che è stato gravemente danneggiato.

In corso le verifiche per accertare l’origine delle fiamme e per controllare la sicurezza della struttura che potrebbe essere parzialmente inabitabile.

Fortunatamente non si registrano feriti ma i danni sono ingenti.