Genova – Non inizia bene la giornata sulle autostrade attorno al capoluogo ligure. Automobilisti e Trasportatori già in coda, infatti, sull’autostrada A10 Genova – Ventimiglia, tra Arenzano e Voltri.

Ben tre i chilometri di coda già segnalati alle 7 del mattino sino al bivio con l’autostrada A26 Voltri – Gravellona Toce.

Coda anche sull’A26 tra Voltri e Masone per il ripristino della carreggiata a seguito di un incidente.