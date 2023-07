Genova – Indagini in corso per identificare e assicurare alla Giustizia la donna che ieri mattina ha rapinato una tabaccheria di via Don Orione, nel quartiere di San Fruttuoso.

La donna si è presentata nel negozio armata di coltello da cucina ed indossando una bandana sul viso come nelle rapine dei film western ed ha minacciato il titolare per farsi consegnare il denaro contenuto nella cassa: circa 750 euro in contanti.

La donna ha afferrato il denaro ed è uscita rapidamente dalla tabaccheria facendo perdere le proprie tracce.