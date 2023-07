Genova – I carabinieri hanno arrestato un 35enne ricercato per aver fatto parte di una banda che vendeva in Tunisia le auto rubate in Italia e che venivano trasferite via mare, dal Porto di Genova, in nord Africa.

L’uomo è stato estradato dalla Tunisia e consegnato ai carabinieri all’aeroporto internazionale di Fiumicino, al termine di procedura internazionale.

L’uomo deve scontare 4 anni di reclusione a seguito di processo in Italia per i reati di riciclaggio e falsità materiale, commessi nel 2016.

Dopo le formalità l’uomo è stato trasferito al carcere di Civitavecchia.