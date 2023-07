Santa Margherita Ligure (Genova) – Ancora una notte di emergenza cinghiali con famigliole a spasso per le vie della cittadina rivierasca e bidoni ribaltati e spazzatura sparpagliata per le vie.

L’allarme più forte arriva dalla zona di San Lorenzo dove i residenti lamentano da tempo l’imperversare degli animali ed il costante pericolo di incidenti anche gravi.

Nella notte i cinghiali hanno anche preso di mira alcuni bidoni della spazzatura e li hanno ribaltati per cibarsi del contenuto. Il risultato, il mattino seguente è sotto gli occhi dei tanti turisti in vacanza nella zona e naturalmente dei residenti che non sanno più a chi rivolgersi.