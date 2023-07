Bargagli (Genova) – Si è tuffato nelle acque del Lago du Beo, in localià Preli ma non è più riemerso. Tragedia questo pomeriggio in uno dei tanti laghetti che vengono presi d’assalto da chi cerca refrigerio lontano dalle spiagge affollate.

Un giovane di 21 anni è morto annegato nonostante i tentativi di soccorso mentre faceva il bagno con la fidanzata nelle acque cristalline e fresche del laghetto.

Forse per un malore o una congestione il ragazzo è sparito sott’acqua e la ragazza, disperata, non è riuscita a recuperarlo.

All’arrivo dei sommozzatori dei vigili del fuoco e dell’ambulanza del 118 per il ragazzo non c’era ormai più nulla da fare.

In corso le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente.

(notizia in aggiornamento)