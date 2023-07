Genova – Un bando di gara per “selezionare” un nuovo direttore per il Palazzo Ducale e roventi polemiche per il possibile addio di Serena Bertolucci, anima della rinascita del cuore culturale della città.

Il Consiglio direttivo di Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura nella seduta di ieri ha infatti deliberato di avviare la selezione del Direttore che assumerà l’incarico dal 1º gennaio 2024. Il bando resterà aperto dal 10 agosto al 15 di settembre in un periodo che suscita qualche perplessità.

La procedura ricalcherà quella già utilizzata dalla Fondazione cinque anni fa, con un percorso articolato di preselezione e valutazione affidata ad advisor specializzato e una commissione di esperti che consentirà al Consiglio direttivo di individuare una figura idonea in tempi adeguati.

“Questa attività – scrive Palazzo Ducale – si rende necessaria per il termine del contratto quinquennale del Direttore, dottoressa Serena Bertolucci, in carica a tutto il 31 dicembre 2023.

Il Consiglio esprime apprezzamento e gratitudine per il lavoro a oggi svolto dalla dottoressa Bertolucci – che non ha ancora sciolto la riserva sulla Sua partecipazione al bando di imminente pubblicazione – e dallo staff di Palazzo Ducale: le prossime scadenze culturali e organizzative sono infatti da affrontare con grande impegno da parte di amministratori, direttore e dirigenti, staff operativo e consulenti”.

L’avviso, che verrà perfezionato nei prossimi giorni, sarà pubblicato sui siti internet di Palazzo Ducale, del Comune di Genova e Regione Liguria nel periodo 10 agosto – 15 di settembre 2023.