Genova – Incidente stradale, questa mattina, sulla strada statale 45 che sale verso Bargagli all’ingresso della galleria Paglia a Struppa.

Per cause ancora da accertare un fuoristrada ed un’auto si sono scontrati frontalmente ed una moto è stata coinvolta nell’incidente.

Sul posto sono accorsi i mezzi di soccorso e le forze dell’ordine ma, fortunatamente, rispetto a quanto temuto inizialmente, le conseguenze non sono state gravi.

Il conducente dell’auto ha riportato delle contusioni per l’impatto ed una lesione al costato causata dalla cintura di sicurezza ed è stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Martino.

Ferite lievi e danni, invece, per l’altro automobilista ed per il centauro.

In corso la ricostruzione dell’incidente.