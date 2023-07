Recco ricorda il compositore Ennio Morricone, autore di decine di colonne sonore famose nel mondo del Cinema e compositore di brani di musica classica che stringono un occhio alla modernità.

La cittadina rivierasca dedica una serata musicale, con concerto gratuito, questa sera, con inizio alle ore 21.30 e ingresso gratuito, la città di Recco dedicherà una serata omaggio a Ennio Morricone. La musica del grande compositore ha accompagnato il successo di molte pellicole di registi italiani e stranieri: due Oscar vinti (il primo alla carriera nel 2007 e il secondo per The Hateful Eight nel 2016), innumerevoli altri riconoscimenti, più di 500 pezzi composti e tante indimenticabili colonne sonore che hanno fatto la storia del cinema. Gilda Buttà (pianoforte) e Luca Pincini (violoncello), che hanno affiancato il maestro lungo decenni della sua carriera e attesi protagonisti della serata, eseguiranno brani tratti del progetto musicale “Absolutely… Ennio Morricone”.

I due solisti, che mantengono il rispetto dell’originalità delle partiture, suoneranno i titoli più famosi del cinema e pagine musicali dedicate all’autore. L’evento è affidato al grande giornalista e critico musicale Gino Castaldo e al musicologo Giovanni D’Alò, che tracceranno un ritratto del geniale compositore.

“Con questa serata vogliamo ricordare Ennio Morricone – spiega il sindaco Carlo Gandolfo – l’appuntamento di domani sera non sarà solo un concerto ma un percorso di parole, performance e suggestioni musicali”.

I prossimi appuntamenti della rassegna “E-20/23 – d’estate a Recco”, con la direzione artistica del maestro Angelo Privitera, saranno in scena giovedì 3 agosto (Carmen Consoli) e venerdì 12 agosto (Darsena Party).