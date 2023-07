Villa Viani (Imperia) – Torna nel fine settimana la Sagra delle Lumache e degli Spiedini. Come ogni anno la comunità di Villa Viani organizza una serata mangereccia e danzante destinata ad attirare un grande pubblico di appassionati

Le sere del sabato 29 e della domenica 30 luglio il paese a poca distanza da Imperia e Pontedassio si vestirà a festa per l’annuale sagra delle lumaca e degli spiedini, giunta ormai alla 44ma edizione.

Gli stand gastronomici saranno aperti alle 19 e dopo le 21 inizieranno anche le danze. Sabato sera con l’orchestra “Christian e la Luna Nueva”, e la domenica con “Mike e i simpatici”. Si tratta di complessi molto amati in Liguria e dintorni.

La grande esperienza accumulata dal personale della Pro Loco di Villa Viani è garanzia per un’ottima serata con una cena a base di specialità locali, dai primi ai fiori ripieni alle immancabili lumache e spiedini, sapientemente cucinati, il tutto innaffiato da ottimo vino. Una serata dedicata anche allo zucchino trombetta di Albenga, il cui fiore è utilizzato per la preparazione dei prelibati “fiori ripieni” del piatto misto.

Del resto, Villa Viani è una splendida località integra, tranquilla tra gli olivi, ma a poca distanza dalla costa.

Per le lumache la preparazione è legata ad una ricetta tradizionale locale che non è mai andata perduta. E poi spiedini saporiti, patate fritte non surgelate, ma rigorosamente pelate a mano. Tutto il paese si mobilita per i preparativi e l’occasione è anche quella per tramandare le ricette di generazione in generazione.

Villa Viani è un antico paese legato allo sfruttamento agricolo del territorio, non lontano dal castello di Bestagno e dalla chiesa duecentesca di San Michele.

Il villaggio è stato fondato dai Viani nel XV secolo e comprende la coeva borgata della famiglia dei Barnato.