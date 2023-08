Il passaggio di correnti umide provenienti da ovest continua a condizionare il tempo dela Liguria che resta debolmente variabile, con passaggi nuvolosi accompagnati da isolati piovaschi e altrettanti rasserenamenti. Attesa una perturbazione più consistente nella seconda parte della settimana.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Martedì 1 agosto 2023

Fino primo mattino nubi basse presenti sul centro-levante con la possibilità per qualche piovasco tra Tigullio e Spezzino. Tempo più asciutto altrove. Nel pomeriggio possibile sviluppo di qualche cumulo sulle Alpi Liguri con dei brevi acquazzoni annessi. Tempo variabile altrove con alternanza tra nubi e schiarite.

Venti: libeccio moderato/teso al largo, tenderà ad intensificarsi fino a forte / burrasca dal tardo pomeriggio verso Capo Corso. Irregolare meridionale sotto-costa al più moderato.

Mari: mosso al mattino, molto mosso al largo; moto ondoso in deciso aumento dal pomeriggio, fino a diventare agitato.

Temperature: stazionarie o in lieve aumento nelle massime delle zone interne.

Costa: min 21/23°C, max: 26/28°C.

Interno: min: 15/20°C , max: 24/31°C.