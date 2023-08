Savona – TPL Linea assume nuovi autisti e scade il 10 agosto il bando dell’azienda di trasporto pubblico.

L’avviso è pubblicato sul sito della TPL con la selezione per la formazione di graduatoria in merito all’assunzione di personale con qualifica di operatore di esercizio (autista di autobus di linea, noleggio e scuolabus).

Il bando dell’azienda di trasporto pubblico savonese è in scadenza il prossimo 10 agosto (ore 9.00).

Tutti i dettagli, con la procedura e la documentazione necessaria, sono consultabili a questo link

I candidati interessati, solo se in possesso di patente DE e CQC persone, devono compilare il modulo di iscrizione in tutte le parti obbligatorie entro la data indicata dall’avviso.

Coloro che invieranno i propri dati attraverso la compilazione del modulo online riceveranno una mail di conferma automatica dell’avvenuta registrazione. La selezione prevede lo svolgimento di una prova alla guida e di un colloquio, che saranno valutate da una commissione esaminatrice.

Sono previste due distinte graduatorie: la prima denominata “Generale” comprendente tutti i candidati idonei ordinati in base al punteggio conseguito, mentre la seconda ed eventuale graduatoria denominata “Categorie protette” (che sarà sempre un estratto di quella “Generale”) nella quale saranno inseriti i candidati idonei appartenenti a una delle categorie protette previste dall’art. 18 della legge 68/1999.