Chiavari – Hanno aperto la saracinesca della Farmacia e si sono richiusi dentro nella convinzione di poter rubare indisturbati ma l’allarme è scattato e sono finiti in trappola. Movimentato episodio, nella notte, nella Farmacia dove alcuni ladri sono riusciti ad aprire la saracinesca per poi entrare e richiudersi alle spalle la paratia metallica.

I ladri non avevano fatto i conti con l’allarme e così i titolari sono stati avvisati dal servizio di sorveglianza che qualcuno si trovava all’interno del locale.

In breve sono stati chiamati i carabinieri che si sono precipitati sul posto ma senza riuscire ad entrare per lo “stratagemma” dei ladri.

Sono stati così chiamati i vigili del fuoco che hanno sbloccato la saracinesca permettendo l’ingresso alle forze dell’ordine.

I ladri si sono subito consegnati ai militari che li hanno arrestati.