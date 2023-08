Albissola Marina (Savona) – Potrebbe esserci il maltempo dietro la morte di Giulia Pozzebon, la donna di 35 anni originaria di Albissola Marina morta ieri pomeriggio precipitando lungo un dirupo sul versante italiano del Monte Limidario, tra Italia e Svizzera.

La donna stava camminando lungo un sentiero quando è stata sorpresa dal maltempo che potrebbe aver reso viscida e scivolosa la roccia sulla quale si trova il percorso.

L’incidente sarebbe avvenuto intorno alle 18, sulla cresta del Ghiridone, nella zona della Bocchetta del Fornale a circa 2.000 metri di quota.

Testimoni avrebbero visto la donna cadere in un dirupo e i soccorsi non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Il corpo senza vita della donna è stato trasferito in obitorio per i rilievi del caso.

Giulia Pozzebon era in vacanza nella zona con il marito e le figlie.