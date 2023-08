Rapallo (Genova) – Grave incidente, ieri notte, in via Betti dove per cause ancora da accertare due scooter si sono scontrati. Ad avere la peggio una donna di 43 anni caduta rovinosamente a terra e che ha riportato diversi traumi e fratture.

L’incidente è avvenuto poco dopo la mezzanotte e sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 e le forze dell’ordine.

Tre le persone rimaste ferite nell’impatto ma la più grave è la donna che è stata gtrasferta all’ospedale di Lavagna.

Le forze dell’ordine stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente.