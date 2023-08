Genova – Ancora Tir in via Cornigliano, nell’omonimo quartiere del ponente genovese e nuove polemiche per divieti e segnaletica che vengono palesemente violati e ignorati.

Le foto del passaggio dell’ennesimo mezzo pesante nella strada dove recentemente è avvenuto un incidente mortale, con una donna travolta e uccisa proprio da un Tir, ha scatenato nuove roventi polemiche e le richieste di maggiori controlli da parte di chi i divieti dovrebbe farli rispettare.